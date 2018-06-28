Правительство Франции начало консультации, чтобы развернуть программу национальной службы в следующем году. Она будет охватывать всех граждан страны 16 лет. Французов будут призывать на национальную службу Фото: ЕРА План утвердили на заседании правительства 27 июня.Национальная служба охватывает всех граждан, независимо от пола. Ее разделят на две фазы.Первый этап – обязательное одномесячное обучение. В правительстве отметили, что выговор будут делать на гражданскую культуру, что "позволит молодым людям создавать новые отношения и развивать свою роль в обществе". В частности, подростки будут работать с благотворительными организациями и пройдут традиционную подготовку с олицией, пожарной службой или армией.Второй этап – добровольный. Он может занять от трех месяцев до года. На этой фазе подростков будут обучать в сфере "связанной с обороной и безопасностью". Также они смогут принять участие в работах по защите окружающей среды или в сфере социальной помощи.Правительство начало консультации, чтобы развернуть программу в следующем году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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