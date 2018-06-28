Правительство Франции начало консультации, чтобы развернуть
программу национальной службы в следующем году. Она будет
охватывать всех граждан страны 16 лет. Французов будут призывать на
национальную службу Фото: ЕРА План утвердили на заседании
правительства 27 июня.Национальная служба охватывает всех граждан,
независимо от пола. Ее разделят на две фазы.Первый этап –
обязательное одномесячное обучение. В правительстве отметили, что
выговор будут делать на гражданскую культуру, что "позволит
молодым людям создавать новые отношения и развивать свою роль в
обществе". В частности, подростки будут работать с
благотворительными организациями и пройдут традиционную подготовку
с олицией, пожарной службой или армией.Второй этап –
добровольный. Он может занять от трех месяцев до года. На этой фазе
подростков будут обучать в сфере "связанной с обороной и
безопасностью". Также они смогут принять участие в работах по
защите окружающей среды или в сфере социальной
помощи.Правительство начало консультации, чтобы развернуть
программу в следующем году.
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