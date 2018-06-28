|В ВР ожидают отчета ОГА по поводу массового отравления детей на Запорожье
|28.06.2018 08:41
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Запорожская областная власть должна отчитаться о выполнении предписания Госпродпотребслужбы по устранению санитарных нарушений в оздоровительном лагере "Маяк". Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Сергей Тригубенко, передает
В результате употребления некачественных продуктов питания в этом лагере отравились 62 ребенка и пятеро взрослых.
"Уже известно, что отравление спровоцировала кишечная палочка, которая была обнаружена в готовых блюдах, которые давали детям", - написал нардеп.
Тригубенко добавил, что на факты нарушения санитарных правил и норм в оздоровительном комплексе "Маяк" отреагировали правоохранители, открыв уголовное производство.
"Госпрод тем временем направил в адрес директора оздоровительного комплекса "Маяк" "предложения по устранению выявленных нарушений и организации проведения противоэпидемических мероприятий на объекте".
Ожидаю, что Запорожская ОГА таки отчитается о выполнении предписания Госпрода", - резюмировал Тригубенко.
Напомним, из-за отравления детей в запорожском лагере виновников могут посадить на полгода.