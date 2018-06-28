Из-за сложных погодных условий ночью были обесточены 144 населенных пункта в пяти областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает

"В ночь на 28 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 144 населенных пункта в 5 областях", - говорится в сообщении.

В Полтавской области без света остались 58 населенных пунктов, Днепропетровской - 52, Киевской - 28 и по три населенных пункта в Кировоградской и Запорожской областях.

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - отметили в ГСЧС.

Как сообщал синоптики предупреждают о значительном осложнения погодных условий в результате ливней, шквалов и града по всей территории Украины, кроме Приазовья, в течение 28-29 июня.

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