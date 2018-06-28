Стало известно о крупных потерях ВСУ на Донбассе По теме: В районе населенного пункта Богдановка Донецкой области 27 июня погибли трое бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Операции объединенных сил, передает . В течение текущих суток российско-оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, 4 раза - из запрещенного Минскими договоренностями оружия. На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где позиции украинских военных боевики обстреливали из миномета калибра 82 мм. На Донецком направлении оккупанты вели огонь по защитникам Марьинки из стрелкового оружия. На Мариупольском направлении бои шли в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Гнутово и Талаковка, где враг применял против украинских защитников гранатометы и стрелковое оружие. Позиции Вооруженных сил Украины у Богдановки боевики испытывали на прочность 122-мм артиллерийскими снарядами. В результате вражеского обстрела трое украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью. Еще один военнослужащий получил ранения в районе Водяного. Все погибшие военнослужащие служили в 93-й отдельной механизированной бригаде Холодный Яр .











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