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Танцевальные сцены из 300 фильмов собрали в одном ролике. Видео
28.06.2018 08:51
На канале CLS Videos ресрса Vimeo опубликовали ролик, в котором собраны танцевальные сцены из 300 фильмов. В ролик, который длится семь минут, вошли кадры картин "Большой Лебовски", "Криминальное чтиво", "Форрест Гамп", "Малхолланд-драйв", "Вестсайдская история". Саундтреками видео стали композиции групп и исполнителей Wham!, Joywave, Nena.   | случай ленты "Криминальное чтиво" вошел в подборку Скриншот: CLS Videos / Vimeo видео

Dancing in Movies from CLS Videos on Vimeo.

Видео: CLS Videos / Vimeo

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