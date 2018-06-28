На канале CLS Videos ресрса Vimeo опубликовали ролик, в котором
собраны танцевальные сцены из 300 фильмов. В ролик, который длится
семь минут, вошли кадры картин "Большой Лебовски", "Криминальное
чтиво", "Форрест Гамп", "Малхолланд-драйв", "Вестсайдская история".
Саундтреками видео стали композиции групп и исполнителей Wham!,
Joywave, Nena. | случай ленты "Криминальное чтиво" вошел в
подборку Скриншот: CLS Videos / Vimeo видео
Dancing in Movies from CLS Videos on Vimeo.
Видео: CLS Videos / Vimeo
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