На протяжении прошлых суток, 27 июня, российские оккупационные войска 32 раза прибегли к прицельному огню по позициям операции Объединенных сил, 4 из которых – из тяжелого вооружения.

Как сообщили в пресс-службе ООС, вечером российские оккупационные войска активизировали боевые действия с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На некоторых участках враг вел огонь из БМП и запрещенного Минскими договоренностями оружия. Вследствие вражеских обстрелов трое украинских защитников погибли и трое ранены.

Наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на Мариупольском направлении. Здесь враг применял ствольную артиллерию калибром 122-мм, 120-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также противотанковые управляемые ракеты. Огневому воздействию подверглись позиции ООС в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Гнутово, Талаковка, Старогнатовка, Павлополь, Богдановка и Широкино.

На Луганском направлении враг применял минометы и стрелковое оружие в районе населенных пунктов Крымское и деревня Луганская. На Донецком направлении соперник активизировал боевые действия и применял преимущественно гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а на отдельных направлениях зафиксирован огонь из вооружения БМП. Под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки, Южного, Опытного и Новомихайловки.

По данным разведки, 10 боевиков российских оккупационных войск уничтожены, 7 ранены.

На протяжении текущих суток боевики уже семь раз нарушили режим прекращения огня.

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