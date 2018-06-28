Начиная с четверга, 28 июня, в Украине вступил в силу закон о создании Высшего антикоррупционного суда. Соответствующий документ обнародовали в официальном издании Верховной Рады Голос Украины 27 июня, передает Новое время .

Известно, что закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

В документе указано, что местонахождение, территориальная юрисдикция и статус Высшего антикоррупционного суда определяются законом "О Высшем антикоррупционном суде".

Также документом установлено, что Кабинет министров Украины должен принять меры, которые связаны с созданием Высшего антикоррупционного суда. Государственная судебная власть Украины должна принять необходимые для реализации закона меры.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в четверг, 21 июня, Верховная Рада Украины проголосовала за проект закона , который позволяет запустить Антикоррупционный суд в работу.

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