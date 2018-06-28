|Закон о запуске Высшего антикоррупционного суда вступил в силу
|28.06.2018 09:05
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Начиная с четверга, 28 июня, в Украине вступил в силу закон о создании Высшего антикоррупционного суда. Соответствующий документ обнародовали в официальном издании Верховной Рады Голос Украины 27 июня, передает Новое время.
Известно, что закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.
В документе указано, что местонахождение, территориальная юрисдикция и статус Высшего антикоррупционного суда определяются законом "О Высшем антикоррупционном суде".
Также документом установлено, что Кабинет министров Украины должен принять меры, которые связаны с созданием Высшего антикоррупционного суда. Государственная судебная власть Украины должна принять необходимые для реализации закона меры.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, в четверг, 21 июня, Верховная Рада Украины проголосовала за проект закона, который позволяет запустить Антикоррупционный суд в работу.
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