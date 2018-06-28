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Главред "ГОРДОНа" Бацман: Нынешний состав парламента – самый феерический и непрофессиональный
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28.06.2018 09:07
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Каждый новый парламент в Украине оказывается хуже предыдущего, в
Алеся Бацман: По пальцам в парламенте можно пересчитать тех
депутатов, которые находятся на своем месте и реально разбираются,
что они делают Скриншот: 112 Украина / YouTube "Разве парламент
Украины – это самостоятельный орган? Или народные
депутаты – это действительно люди, которые пишут и читают
законы, разбираются в том, за что они голосуют? Несколько десятков
нынешних и бывших парламентариев, с которыми я общалась,
говорили мне, что этот созыв парламента – самый феерический,
самый непрофессиональный, принимающий такие интересные законы,
которые раньше были просто невозможны", – заявила
журналистка.Схемы сбора голосов в парламенте не меняются уже давно,
их подробно описал в своей книге "Петр Пятый. Правдивая история об
украинском диктаторе" скорый народный депутат Александр Онищенко,
отметила Бацман."Получается, что каждый новый парламент – хуже
предыдущего, какая-то абсолютно отрицательная селекция. По пальцам
в парламенте можно пересчитать тех депутатов, которые находятся на
своем месте и реально разбираются, что они делают: что предлагают,
какие поправки вносятся, за что они голосуют. Всем остальным
кураторы раздают списки, за что голосует часть или партия, кому что
занесли. Кстати, книга Онищенко – вообще клондайк, она о
принципе, который действует сейчас так же, как и раньше. Он же не
меняется", – уверена главред издания "ГОРДОН".Ярким примером
договорных голосований она считает принятие
госбюджета."Бюджет – это главный документ, по которому страна
должна жить год. Этот документ раздается в такое время и в таком
объеме, что физически нужно несколько дней, чтобы это прочитать и
понимать, за что ты голосуешь. А у нас как это делается?
Договорились группы, набрали нужное количество голосов, неважно
как. Конфет им, например, отсыпали, а они любят сладкое. И они
проголосовали. А потом за эту коробку в новогодние праздники
выписываются нормы: на какой округ кому и сколько", –
рассказала Алеся Бацман.ВИДЕОВидео: Алеся Бацман /
YouTube
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