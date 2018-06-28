Каждый новый парламент в Украине оказывается хуже предыдущего, в Алеся Бацман: По пальцам в парламенте можно пересчитать тех депутатов, которые находятся на своем месте и реально разбираются, что они делают Скриншот: 112 Украина / YouTube "Разве парламент Украины – это самостоятельный орган? Или народные депутаты – это действительно люди, которые пишут и читают законы, разбираются в том, за что они голосуют? Несколько десятков нынешних и бывших парламентариев, с которыми я общалась, говорили мне, что этот созыв парламента – самый феерический, самый непрофессиональный, принимающий такие интересные законы, которые раньше были просто невозможны", – заявила журналистка.Схемы сбора голосов в парламенте не меняются уже давно, их подробно описал в своей книге "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе" скорый народный депутат Александр Онищенко, отметила Бацман."Получается, что каждый новый парламент – хуже предыдущего, какая-то абсолютно отрицательная селекция. По пальцам в парламенте можно пересчитать тех депутатов, которые находятся на своем месте и реально разбираются, что они делают: что предлагают, какие поправки вносятся, за что они голосуют. Всем остальным кураторы раздают списки, за что голосует часть или партия, кому что занесли. Кстати, книга Онищенко – вообще клондайк, она о принципе, который действует сейчас так же, как и раньше. Он же не меняется", – уверена главред издания "ГОРДОН".Ярким примером договорных голосований она считает принятие госбюджета."Бюджет – это главный документ, по которому страна должна жить год. Этот документ раздается в такое время и в таком объеме, что физически нужно несколько дней, чтобы это прочитать и понимать, за что ты голосуешь. А у нас как это делается? Договорились группы, набрали нужное количество голосов, неважно как. Конфет им, например, отсыпали, а они любят сладкое. И они проголосовали. А потом за эту коробку в новогодние праздники выписываются нормы: на какой округ кому и сколько", – рассказала Алеся Бацман.ВИДЕО Видео: Алеся Бацман / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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