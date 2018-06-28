|Закон о создании Антикоррупционного суда вступил в силу
|28.06.2018 09:09
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Закон о создании Высшего антикоррупционного суда сегодня, 28 июня, вступил в силу, передает
Закон был опубликован в парламентской газете "Голос Украины" 27 июня, в силу он вступает со дня, следующего за днем опубликования.
Согласно его положениям, Кабинету Министров и Государственной судебной администрации Украины поручено принять меры, связанные с образованием Антикоррупционного суда и для реализации этого закона.
Как сообщал 26 июня Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда.
Верховная Рада проголосовала за законопроект об образовании Антикоррупционного суда 21 июня.
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