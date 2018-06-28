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Даша Астаф"єва цілується одразу з двома дівчатами (ВІДЕО)
28.06.2018 09:10
Голою бачили. Гострі висловлювання читали. А ось поцілунок з двома дівчатами - щось новеньке.

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Співачка поділилася з шанувальниками відео, на якому по черзі пристрасно цілує своїх партнерок по групі D.A.band. У коментарі до відео Астаф'єва лише зазначила, що його зрозуміють тільки ті, хто був присутній в той момент в залі.

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 26 Чер 2018 р. о 11:24 PDT



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