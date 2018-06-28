|Даша Астаф"єва цілується одразу з двома дівчатами (ВІДЕО)
|28.06.2018 09:10
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Співачка поділилася з шанувальниками відео, на якому по черзі пристрасно цілує своїх партнерок по групі D.A.band. У коментарі до відео Астаф'єва лише зазначила, що його зрозуміють тільки ті, хто був присутній в той момент в залі.
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