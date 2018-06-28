|Собчак показала темнокожего учителя своего сына
|28.06.2018 09:14
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Образование-это то,на что родители могут совершенно точно сильно повлиять. Платон не только пловец у нас,но и изучает английский уже с полутора лет. Билингвальность развивает оба полушария мозга и расширяет кругозор. Уже приглядываемся к школам,все ведь надо заранее решать,(рублевские платные вычеркиваем сразу,только государственные и «без блата» ) ,а пока,спасибо @tatiana_navka за прекрасного педагога,Тревольту,учителя от бога ,который открыл свою школу в которую мы с удовольствием ходим и учим язык и общаемся со сверстниками:) ! @trevoltasbrighthouseПубликация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 27 Июн 2018 в 3:15 PDT
Сына Платона Собчак родила 8 ноября 2016 года.Для отца мальчика, актера Максима Виторгана, брак с Собчак – третий. От брака с актрисой Викторией Верберг у него есть сын Даниил и дочь Полина.
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