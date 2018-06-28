Российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что ее сын Платон будет учиться в государственной школе. Собчак: Образование – это то, на что родители могут совершенно точно сильно повлиять Фото: xenia_sobchak / Instagram "Образование – это то, на что родители могут совершенно точно сильно повлиять. Платон не только пловец у нас, но и изучает английский уже с полутора лет. Билингвальность развивает оба полушария мозга и расширяет кругозор. Уже приглядываемся к школам, все ведь надо заранее решать (рублевские платные вычеркиваем сразу, только государственные и "без блата")", – написала она.Телеведущая призналась, что педагога, запечатленного на фото, ей посоветовала фигуристка Татьяна Навка, жена Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина. Образование-это то,на что родители могут совершенно точно сильно повлиять. Платон не только пловец у нас,но и изучает английский уже с полутора лет. Билингвальность развивает оба полушария мозга и расширяет кругозор. Уже приглядываемся к школам,все ведь надо заранее решать,(рублевские платные вычеркиваем сразу,только государственные и «без блата» ) ,а пока,спасибо @tatiana_navka за прекрасного педагога,Тревольту,учителя от бога ,который открыл свою школу в которую мы с удовольствием ходим и учим язык и общаемся со сверстниками:) ! @trevoltasbrighthouse Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 27 Июн 2018 в 3:15 PDT Сына Платона Собчак родила 8 ноября 2016 года.Для отца мальчика, актера Максима Виторгана, брак с Собчак – третий. От брака с актрисой Викторией Верберг у него есть сын Даниил и дочь Полина. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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