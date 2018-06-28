День Конституции Украины отмечается ежегодно 28 июня и является официальным государственным праздником. Принятием этого документа в 1996 году ознаменовалось начало становления и развития новой демократической и независимой страны, передает

Праздник Дня Конституции торжественно отмечается во всем мире: начиная с Японии и Норвегии, в которых в этот день устраиваются массовые народные гуляния, сопровождающиеся парадами и открытием дверей парламента для всех желающих, и заканчивая Гибралтаром и небольшим островом Ниуэ, которые пока не могут похвастаться независимостью.

Начиная с Конституции Пилипа Орлика 1710 года, которая, правда, так и не вступила в действие, и заканчивая бессонной ночью с 27 по 28 июня 1996 года, когда Основной Закон наконец был принят, - таким был путь этого документа.

Отметим, в Киеве ко Дню Конституции состоится ряд торжественных мероприятий, в частности, возле памятника гетману Пилипу Орлику.

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