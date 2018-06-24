|В Саудовской Аравии женщины получили право водить автомобиль
|24.06.2018 15:48
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В воскресенье, 24 июня, вступил в силу закон, разрешающий
женщинам из Саудовской Аравии управлять автомобилем, сообщает
Корреспондент.
Также в стране открылаи курсы для обучения женщин
вождению.
Как сообщал svodka.net ранее, 11 декабря, Саудовская Аравия сняла 35-летний запрет на работу кинотеатров в рамках набирающих силу социальных реформ. Власти страны приняли решение начать выдачу лицензий на управление кинотеатрами, в том числе коммерческим операторам.
Напомним, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд стал "Человеком года-2017".
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