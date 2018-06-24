В воскресенье, 24 июня, вступил в силу закон, разрешающий женщинам из Саудовской Аравии управлять автомобилем, сообщает Корреспондент .



Стоит отметить, что новый закон был анонсирован в сентябре 2017 года королем Салманом, и уже в начале июня Саудовская Аравия начала выдавать лицензии для управление автомобилем.

Также в стране открылаи курсы для обучения женщин вождению.



Кроме этого, Саудовская Аравия оставалась единственной в мире страной, где с 1957 года действовал запрет на вождение для женщин. В связи с этим семьи были вынуждены нанимать водителей для перемещения членов семьи женского пола по городу.



А в 1990-х годах появилось движение за предоставление женщинам права на самостоятельное управление автомобилем. Многие активистки были арестованы и попали под суд.

Как сообщал svodka.net ранее, 11 декабря, Саудовская Аравия сняла 35-летний запрет на работу кинотеатров в рамках набирающих силу социальных реформ. Власти страны приняли решение начать выдачу лицензий на управление кинотеатрами, в том числе коммерческим операторам.

Напомним, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд стал "Человеком года-2017".

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