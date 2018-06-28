Космический аппарат Hayabusa-2 сфотографировал астероид Рюгу с расстояния около 40 километров. Об этом сообщает Pop Sci .

Руководитель проекта Hayabusa-2 Юичи Цуда сравнил форму астероида с кристаллической формой флюорита, которую в Японии называют "светловолосый камень". С момента запуска японского космического корабля прошло практически четыре года. Ранее у ученых не было хорошего снимка астероида, известного как 1999 JU3. Теперь же они получили снимок с расстояния в почти 40 километров.

По фото с астероида можно сказать о странном характере его вращения. Ось вращения Рюгу почти перпендикулярна к плоскости эклиптики, ученые считают, что небесное тело имеет много гравитационных аномалий, а на его экваторе даже есть гора.

"Когда я увидел эти кадры, я был удивлен, что Рюгу очень похож по форме как на назначение миссии США OSIRIS-REx, астероид Бенну, так и на цель миссии MarcoPolo-R, астероид 2008 EV5. До сих пор исследованные нами астероиды были различными, следовательно Рюгу и Бэнну могут быть впервые рассмотрены два аналогичных астероида. Будет интересно уточнить, что такое сходство означает с научной точки зрения", - рассказал один из организаторов миссии Макото Йошикава.

Как сообщал svodka.net ранее, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства на своем сайте опубликовало недавно уникальное красочное фото Юпитера, на котором запечатлены его облака.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира