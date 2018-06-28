Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает к снижению напряженности в районе так называемого нефтяного полумесяца в Ливии и считает, что природными ресурсами должен распоряжаться признании международным сообществом Правительство национального согласия Фаиза Сараджа, базирующаяся в Триполи. Об этом в среду говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, передает .

“Генеральный секретарь обеспокоен последними событиями в районе нефтяного полумесяца в Ливии, — говорится в сообщении. — Он призывает к деэскалации и возврату всех природных ресурсов, их добыче и прибыли от них под контроль признанных власти Ливии”.

Напомним, 14 июня крупнейшие в стране экспортные терминалы Рас-Лануф и Эс-Сидр подверглись штурму формирований полевого командира Ибрагима аль-Джадрана, которым удалось занять порты, выбив оттуда подразделения Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Поддержку наступающим бандам, как сообщалось, предоставили связанные с “Аль-Каидой” исламистские “Бригады обороны Бенгази” и ряд радикальных формирований с юга Ливии, в том числе члены чадской оппозиции, которая давно обосновалась в Ливии. Сам аль-Джадран объявил в распространенном видеообращение о начале операции, направленной “на спасение народа нефтяного полумесяца от гнета и притеснений”. Через неделю силы ЛНА выдворили боевиков из региона.

Как сообщило агентство Xinhua, в понедельник ЛНА объявила, что собирается передать порты и месторождения нефтяного полумесяца структуре, контролируемой временным правительством на востоке страны.

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