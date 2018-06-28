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Умер Джо Джексон
28.06.2018 09:29
Американский музыкальный менеджер Джо Джексон, отец исполнителей Майкла и Джанет Джексон, скончался в возрасте 89 лет. Джо Джексон боролся с онкологическим заболеванием Фото: EPA  Об этом сообщает The Guardian.На момент смерти Джексону было 89 лет. Продюсер боролся с онкологическим заболеванием.Незадолго до смерти он запретил родственникам навещать себя.Джо Джексон родился 26 июля 1928 года. Он страдает от деменции после инсульта, случившегося в 2015 году, ослеп.

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