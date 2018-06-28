Американский музыкальный менеджер Джо Джексон, отец исполнителей
Майкла и Джанет Джексон, скончался в возрасте 89 лет. Джо Джексон
боролся с онкологическим заболеванием Фото: EPA Об этом
сообщает The Guardian.На момент смерти Джексону было 89 лет.
Продюсер боролся с онкологическим заболеванием.Незадолго до смерти
он запретил родственникам навещать себя.Джо Джексон родился 26 июля
1928 года. Он страдает от деменции после инсульта, случившегося в
2015 году, ослеп.
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