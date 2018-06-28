Погода, Новости, загрузка...
Москалькова пропала: Денисову вновь не пускают к Сенцову
28.06.2018 09:29
Москалькова пропала: Денисову вновь не пускают к Сенцову

Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова прибыла в город Лабытнанги, где в колонии удерживают незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова.

Как сообщает УНИАН, сейчас Денисову не пропускают в тюрьму.

Русский омбудсмен Татьяна Москалькова, которая также должна была приехать в Лабытнанги, пока отсутствует.

По прилету в аэропорт Салехарда, она отказалась ехать вместе с Денисовой. В настоящее время ее место нахождения неизвестно.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить