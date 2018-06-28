|Москалькова пропала: Денисову вновь не пускают к Сенцову
|28.06.2018 09:29
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Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова прибыла в город Лабытнанги, где в колонии удерживают незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова.
Как сообщает УНИАН, сейчас Денисову не пропускают в тюрьму.
Русский омбудсмен Татьяна Москалькова, которая также должна была приехать в Лабытнанги, пока отсутствует.
По прилету в аэропорт Салехарда, она отказалась ехать вместе с Денисовой. В настоящее время ее место нахождения неизвестно.
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