Москалькова пропала: Денисову вновь не пускают к Сенцову



Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова прибыла в город Лабытнанги, где в колонии удерживают незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова. Как сообщает УНИАН, сейчас Денисову не пропускают в тюрьму. Русский омбудсмен Татьяна Москалькова, которая также должна была приехать в Лабытнанги, пока отсутствует. По прилету в аэропорт Салехарда, она отказалась ехать вместе с Денисовой. В настоящее время ее место нахождения неизвестно. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



обозрение москалькова денисову должна также была Теги: аналитика