Военнослужащего, похитившего электронные платы управления с зенитно-ракетного комплекса “Тор” задержали в Житомирской области, сообщает военная прокуратура центрального региона, передает .

В течение двух недель июня 2018 военнослужащий-контрактник, мастер мастерской одной из воинских частей, расположенной в пгт Городок, Радомышльского района, имея свободный доступ к боевой технике, которую он обслуживал, демонтировал и похитил из боевой машины 9А330 “Тор” блоки с электронными платами и элементы плат, содержащих драгоценные металлы: серебро, золото и платину.

Таким образом, за две недели военный вывел из строя боевую машину.

“Сейчас принимаются меры по уведомлению задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей”, — сообщают в прокуратуре.

Стоит отметить, что боевая система “Тор” (по классификации МО США и НАТО — SA-15 Gauntlet (“Латная рукавица”)) — всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена, предназначенный для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных войск от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, авиабомб планирующих (управляемых авиабомб), самолетов и вертолетов, том числе и выполненных по технологии “стелс”.

Напомним, на Черниговщине до двух лет содержания в дисциплинарной воинской осужден военнослужащего, с целью сбыта похитил элементы танкового динамической защиты “Нож”.

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