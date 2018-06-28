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Почти 150 населенных пунктов Украины остались без света из-за непогоды
28.06.2018 09:35
Бригады облэнерго уже приступили к возобновлению электроснабжения в населенных пунктах.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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