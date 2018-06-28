С прошлого месяца Россия начала активно усиливать свое военное присутствие в Азовском море, однако говорить о возможности полномасштабной операции пока рано, передает со ссылкой на .

Об этом рассказал представитель главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий. Он утверждает, что до аннексии Крыма и войны на Донбассе Москва и не успели договориться о своих морских границах. В результате в Азовском море и Керченском проливе эта граница, по-сути, отсутствует, чем и пользуется Россия, отмечает Скибицкий.

Еще в 2003 году Украина и Россия подписали договор «О сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива», в котором указывается, что Азовское море — это внутренние воды обеих стран, а значит их суда и военные корабли могут свободно находиться в любой его точке, а также в Керченском проливе.

«Очень активные действия начались в мае 2018 года. На сегодня, по данным военной разведки, около 40 катеров, боевых катеров применяет в акватории Азовского моря. Их раньше в таком количестве не было. Это и катера , и военные катера. Даже два малых ракетных корабля перебрасывались из Каспия в Азовское море, это была демонстрация усиления», — отмечает он.

При этом Скибицкий подчеркнул, что говорить о существовании полноценной военной угрозы на Азовском море со стороны России пока рано.

«Есть угроза, но на сегодня по нашим оценкам там еще не довольно плавсредств, чтобы провести широкомасштабную операцию, но накопление этого вооружения и войск в Азовском море есть», — заявил он.

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