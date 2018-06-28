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Иностранцы понесут по своим городам клич о феноменальной
доступности российских девиц, которые надеются выйти замуж и уехать
из РФ, рассказал публицист Александр Невзоров. Невзоров: Это
такая большая русская вульва с добрым ленинским прищуром Фото:
Alexander Nevzorov / Facebook "Иностранец – сволочь
наблюдательная. Сейчас они сообразили, что параллельно чемпионату
мира по футболу в России идет чемпионат по скоростному сниманию
трусов. И иностранцы понесут по своим городам и весям клич о
редкостной феноменальной доступности российских девиц. Причем
глупый иностранец не понимает, в чем дело, он не понимает природу
этой давучести", – рассказал он.Публицист отметил, что
иностранцы не видят "женительный" подтекст россиянок и их подлинные
мотивы."Они не понимают, что эти русские девицы с какой тоски и
безнадеги рвут с себя трусы и колготки перед любыми конголезцами,
уругвайцами, египтянами. Они по наивности думают, что девочки идут
на все это ради пива, которое прилагается к скоротечной связи или
ради €20. Они не могут понять, что бедные девчонки повально дают
себя дегустировать всем иностранцам, которые подвернутся, и
действуют по методу такой ковровой бомбардировки всем –
испанцам, грекам, арабам, египтянам, ливийцам – и делают это в
смешной надежде, что кто-то насмерть подорвется на этой русской
сексуальной мине и, обезумев от страсти, скажет: "Все, увожу ее к
чертовой матери! Заверните…" – и долой из богоспасаемого
отечества", – рассказал Невзоров.Он подчеркнул, что спят с
иностранцами не "какие-то там шлюшки"."Это нормальные несчастные
дуры, честные нормальные девочки, которые в свободное от египтян
время поют где-нибудь в хоре: "Дядя Вова мы с тобой". Это те же
самые девочки, которые наполняют оптимизмом опросы ВЦИОМа или
целуют попам руки. Это те девочки, которые вчера кричали "Крым
наш!", которые стояли в линейках на мемориалах. Вот они видят
сейчас съехавшихся со только мира женихов из другого, иного мира и
понимают, что шансик, крохотный, конечно – шансик спастись от
нашей безнадеги, он очень невелик, но он есть", – продолжил
публицист.Невзоров отметил, что, несмотря на патриотическую
пропаганду и показной оптимизм, россиянки хотят уехать из
страны."Они хотят удрать и от нищеты, и от беспросветной
тупости", – пояснил он.Публицист добавил, что у России
сформировалась "физиономия" из двух компонентов."Это такая большая
русская вульва с добрым ленинским прищуром. И галстук в горошек,
разумеется, под ней", – подытожил он.Чемпионат мира по
футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018
года.Болельщица российской сборной Наталья Немчинова, которую в
начале чемпионата мира по футболу описывали как одну из самых
красивых девушек на трибунах, оказалась в центре обсуждения, когда
в соцсетях и СМИ узнали о ее карьере порноактрисы.
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