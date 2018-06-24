Накануне 43-летняя актриса в Instagram опубликовала совместное фото с младшим сыном. На снимке Тори в прозрачном черном топе продемонстрировала свой беременный животик, а также покорила поклонников золотистыми штанами.

Фанаты отметили, что беременность Спелинг к лицу и выглядит она очень мило.

Напомним, что Тори вместе с мужем Дином Макдермоттом уже воспитывает четырех детей 9-летнего сына Лиама Аарона, 8-летней дочери Стеллы Дорин, 4-летней дочери Хэтти Маргарет и 4-летнего сына Финна Дейви.

Кроме того, ранее писали о том, что Тори Спеллинг попала в ДТП с четырьмя детьми.

Также, была информация о том, что муж Тори Спеллинг оказался в реабилитационном центре.

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