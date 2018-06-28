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Денисова прибыла в колонию "Белый медведь", где Россия удерживает Сенцова
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28.06.2018 09:45
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Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что ждет руководство
колонии "Белый медведь" в российском Лабытнанги, чтобы посетить
политзаключенного Олега Сенцова. Денисова: Я уже стучала в двери.
Постучала, сказала, что я здесь Фото: Людмила Денісова / Facebook
"Нахожусь перед воротами ФКУ ИК-8 в Лабытнанги. Это "Белый
медведь" – колония, где удерживают Олега Сенцова… Я уже
стучала в двери. Постучала, сказала, что я здесь. Они просмотрели
мои документы", – заявила Денисова.По словам омбудсмена, она
сказала сотрудникам, что хочет попасть к руководителю колонии, в
ответ ее попросили подождать.Денисова отметила, что прибыла в
колонию вместе с консулом и украинскими журналистами. Кроме того,
по ее словам, в Лабытнанги приехали российские журналисты, которые
были намерены подождать российского омбудсмена Татьяну Москалькову,
но затем они уехали.28 июня спикер уполномоченного по правам
человека в РФ Татьяны Москальковой Алексей Зловедов заявил,
что Денисову не планируют пускать к украинскому
политзаключенному, при этом российский омбудсмен должна посетить
режиссера.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения
свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его
виновным в создании в Крыму террористического сообщества
и руководстве им, покушении на приобретение взрывных
устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия
и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке
еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года
режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города
Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских
политзаключенных, но себя в список не
включил. ЕСПЧ предложил Сенцову прекратить
голодовку. Украинский режиссер от предложения отказался.9
июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с
президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских
политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих
стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня
Денисова отправилась в Россию. За время пребывания в РФ ей не
удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным. 15
июня омбудсмен пыталась попасть в колонию к Сенцову, но
ее не пустили. Затем, по словам Денисовой, она договорилась с
Москальковой, что они синхронно посетят заключенных 19
июня. Денисова должна была отправиться на встречу к Сенцову, а
Москалькова – к главному редактору "РИА Новости Украина"
Кириллу Вышинскому, но посещение заключенных опять не состоялось.22
июня Москалькова предложила Денисовой вместе посетить
Вышинского, а потом Сенцова.26 июня уполномоченный по правам
человека в РФ прибыла в Украину. Она отправилась в
Лукьяновское СИЗО с намерениями посетить военнослужащего
Максима Одинцова, которого в Украине обвиняют в дезертирстве.
Ей не предоставили свидания.Денисова говорила,
что Москалькову не пустят к российским заключенным в Украине,
пока украинского омбудсмена не допустят к украинским
политзаключенным в России.
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