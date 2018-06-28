Верховная Рада Украины не должна тянуть с голосованием изменений в Конституцию Украины относительно отмены депутатской неприкосновенности. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко по случаю Дня Конституции Украины возле памятника Пилипу Орлику в Киеве, передает корреспондент

"Я не вижу никаких причин, чтобы тянуть с отменой депутатской неприкосновенности. Во время судебной реформы мы отменили неприкосновенность судей... Я уверен, что такая же судьба должна ждать и моих конституционных предложений о неприкосновенности депутатов", - подчеркнул он.

Как сообщал Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект Президента Петра Порошенко об отмене депутатской неприкосновенности народных депутатов со вступлением в силу с 1 января 2020 года.

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