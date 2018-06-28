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Спикер Москальковой заявил, что она посетит Сенцова, а Денисову к режиссеру не пустят
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28.06.2018 09:53
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Спикер российского омбудсмена Татьяны Москальковой Алексей Зловедов
заявил, что украинский омбудсмен Людмила Денисова прибыла в
Лабытнанги без согласования с российским уполномоченным по правам
человека, следовательно они не смогут вдвоем посетить в тюрьме
украинского режиссера Олега Сенцова. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке Денисову не планируют пускать к Сенцову Фото:
Людмила Денісова / Facebook Он отметил, что Москалькова прибыла в
Лабытнанги, чтобы посетить Сенцова. При этом Зловедов заявил,
что Денисова прибыла в регион "абсолютно самостоятельно", без
согласования с Москальковой и соответствующими структурами. Он
сказал, что в связи с этим совместное посещение Сенцова украинским
и российским омбудсменами не планируется.Денисова утром 28 июня
сообщила, что прибыла в Лабытнанги и планирует встретиться с
Сенцовым.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения
свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его
виновным в создании в Крыму террористического сообщества
и руководстве им, покушении на приобретение взрывных
устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия
и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке
еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года
режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города
Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских
политзаключенных, но себя в список не
включил. ЕСПЧ предложил Сенцову прекратить
голодовку. Украинский режиссер от предложения отказался.9
июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с
президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских
политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих
стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня
Денисова отправилась в Россию. За время пребывания в РФ ей не
удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным. 15
июня омбудсмен пыталась попасть в колонию к Сенцову, но
ее не пустили. Затем, по словам Денисовой, она договорилась с
Москальковой, что они синхронно посетят заключенных 19
июня. Денисова должна была отправиться на встречу к Сенцову, а
Москалькова – к главному редактору "РИА Новости Украина"
Кириллу Вышинскому, но посещение заключенных опять не состоялось.22
июня Москалькова предложила Денисовой вместе посетить
Вышинского, а потом Сенцова.26 июня уполномоченный по правам
человека в РФ прибыла в Украину. Она отправилась в
Лукьяновское СИЗО с намерениями посетить военнослужащего
Максима Одинцова, которого в Украине обвиняют в дезертирстве.
Ей не предоставили свидания.Денисова говорила,
что Москалькову не пустят к российским заключенным в Украине,
пока украинского омбудсмена не допустят к украинским
политзаключенным в России.
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