Если вы видите пьющего в одиночку человека - не спешите с выводами, вероятно, это корпоратив индивидуального предпринимателя.

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Очень худенький мальчик знает, куда улетают шары с гелием.

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- Слушай, я кроссворд разгадываю - "человек, который должен отдавать все деньги другому человеку, получая взамен еду". Три буквы. Это кто?

- Раб.

- Я тоже думаю, что раб, а жена написала: "муж".

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В магазине одежды.

- Вы говорите, что это чистая шерсть, а на бирке написано "хлопок".

- Так это мы так моль обманываем.

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Третий месяц ремонта… Уже переворачиваем котлеты шпателем.

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На лоб теще сел комар. Это было самое легкое решение в моей жизни!

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Анатолий проигрался в казино, а потом с горя сбросился с крыши. Так сказать, дважды безуспешно бросил кости.

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- Вешаться он собрался, козел!.. Будь мужиком, блин, подбери сопли и действуй!

- Скажите, а в клинике нет другого психотерапевта?

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Я не знаю, с чем были пирожки, но Красная Шапочка разговаривала с волком, и они неплохо понимали друг друга.

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Даже Гай Юлий Цезарь, который мог делать несколько дел одновременно, - лох на фоне водителя маршрутки.

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- Наш дедушка пять раз переписывал завещание.

- Сам виноват. Нефиг было на учительнице русского языка жениться.

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