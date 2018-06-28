|Анекдоты дня 28 июня
|28.06.2018 09:57
|
Если вы видите пьющего в одиночку человека - не спешите с выводами, вероятно, это корпоратив индивидуального предпринимателя.
---------------------------
Очень худенький мальчик знает, куда улетают шары с гелием.
---------------------------
- Слушай, я кроссворд разгадываю - "человек, который должен отдавать все деньги другому человеку, получая взамен еду". Три буквы. Это кто?
- Раб.
- Я тоже думаю, что раб, а жена написала: "муж".
---------------------------
В магазине одежды.
- Вы говорите, что это чистая шерсть, а на бирке написано "хлопок".
- Так это мы так моль обманываем.
---------------------------
Третий месяц ремонта… Уже переворачиваем котлеты шпателем.
---------------------------
На лоб теще сел комар. Это было самое легкое решение в моей жизни!
---------------------------
Анатолий проигрался в казино, а потом с горя сбросился с крыши. Так сказать, дважды безуспешно бросил кости.
---------------------------
- Вешаться он собрался, козел!.. Будь мужиком, блин, подбери сопли и действуй!
- Скажите, а в клинике нет другого психотерапевта?
---------------------------
Я не знаю, с чем были пирожки, но Красная Шапочка разговаривала с волком, и они неплохо понимали друг друга.
---------------------------
Даже Гай Юлий Цезарь, который мог делать несколько дел одновременно, - лох на фоне водителя маршрутки.
---------------------------
- Наш дедушка пять раз переписывал завещание.
- Сам виноват. Нефиг было на учительнице русского языка жениться.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира