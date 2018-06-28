Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время внесет на рассмотрение Верховной Рады изменения в Конституцию относительно членства в ЕС и НАТО. Об этом он заявил сегодня по случаю Дня Конституции Украины возле памятника Пилипу Орлику в Киеве, передает корреспондент

"В ближайшее время мной будет передан проект изменений в Конституцию, поправка, которая закрепит две наших стратегических цели, тесно связанных друг с другом - это вступление Украины в Евросоюз и вступление Украины в НАТО", - подчеркнул он.

Как сообщал 15 июня П.Порошенко заявил, что конституционная комиссия завершает работу над изменениями в Конституцию, где будет предусмотрено вступление Украины в Европейский Союз и НАТО.

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