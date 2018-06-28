Прибывшая в Лабытнанги украинский омбудсмен Людмила Денисова назвала позорными действия российского омбудсмена Татьяны Москальковой, которая проехала мимо нее в тюрьму к украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Кортеж Москальковой проезжает мимо Денисовой на территорию колонии, где содержится Сенцов Скриншот: Роман Цимбалюк / Facebook ."Это просто какое-то позорное явление, когда уполномоченная проезжает мимо другого уполномоченного, который находится на территории Российской Федерации для того, чтобы выполнить договоренности двух президентов. Президент РФ гарантировал мне беспрепятственный доступ, и вообще ничего не происходит. Они проехали просто кортежем мимо нас. Это просто позор!" – подчеркнула Денисова. https://www.facebook.com/RomanTsymbaliuk/videos/1978700665496528/ Денисова утром 28 июня сообщила, что прибыла в Лабытнанги и планирует встретиться с украинским политзаключенным. Спикер Москальковой Алексей Зловедов сообщил, что та приехала в Лабытнанги, чтобы посетить Сенцова, а Денисова прибыла в регион "абсолютно самостоятельно" и ее совместное посещение заключенного с российским омбудсменом не планируется.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил. ЕСПЧ предложил Сенцову прекратить голодовку. Украинский режиссер от предложения отказался.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня Денисова отправилась в Россию. За время пребывания в РФ ей не удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным. 15 июня омбудсмен пыталась попасть в колонию к Сенцову, но ее не пустили. Затем, по словам Денисовой, она договорилась с Москальковой, что они синхронно посетят заключенных 19 июня. Денисова должна была отправиться на встречу к Сенцову, а Москалькова – к главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, но посещение заключенных опять не состоялось.22 июня Москалькова предложила Денисовой вместе посетить Вышинского, а потом Сенцова.26 июня уполномоченный по правам человека в РФ прибыла в Украину. Она отправилась в Лукьяновское СИЗО с намерениями посетить военнослужащего Максима Одинцова, которого в Украине обвиняют в дезертирстве. Ей не предоставили свидания.Денисова говорила, что Москалькову не пустят к российским заключенным в Украине, пока украинского омбудсмена не допустят к украинским политзаключенным в России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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