|Верховный суд окончательно отклонил претензии Януковича-младшего к НБУ
|28.06.2018 10:03
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Верховный Суд Украины не удовлетворил кассационную жалобу владельца ликвидируемого «Всеукраинского банка развития» Александра Януковича – сына экс-президента Украины Виктора Януковича на решения предыдущих инстанций об отказе ему в возмещении убытков в размере 1,6 млрд грн.
Об этом говорится в постановлении суда в едином реестре судебных решений.
«Коллегия судей считает необходимым оставить кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения – без изменений, поскольку доводы кассационной жалобы выводов суда не опровергают… Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит», — говорится в документе.
Коллегия судей согласилась с выводами судов предыдущих инстанций о том, что истец не подтвердил надлежащими доказательствами противоправные действия со стороны Национального банка Украины.