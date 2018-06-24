|Крупнейший металлургический комбинат Украины остановился: может произойти техногенная катастрофа
|24.06.2018 15:49
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Работники металлургического комбината, в частности, железнодорожного цеха, требуют достойной зарплаты в €1 тыс и проведение капитального ремонта предприятия и подвижного состава.
Остановка большинства цехов предприятия может привести к катастрофическим последствиям, например, к взрыву газопроводов из-за перепада давления.
Сейчас на комбинате собрались представители профсоюзных организаций, чтобы определить дальнейшие действия.
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