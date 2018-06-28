Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз призвал политические силы к единству. Об этом он сегодня заявил во время выступления по случаю Дня Конституции Украины возле памятника Пилипу Орлику в Киеве, передает корреспондент

"Нам как воздух необходимо единство. Пилип Орлик был гетманом Украины. Но обращаю ваше внимание - гетманом в эмиграции... Мы теперь довольно умны, довольно мудры, довольно сильны, чтобы для ошибок прошлого не оставить места ни в настоящем, ни в будущем. Я твердо убежден, что мы способны объединиться, как страна объединилась в 2014 году, защищая свой суверенитет, защищая территориальную целостность", - подчеркнул глава государства.

Порошенко также подчеркнул, обращаясь к "некоторым политиканам", что в Украине идет война и украинские Вооруженные силы дают отпор российскому агрессору.

Как сообщал П.Порошенко призвал Раду как можно скорее отменить депутатскую неприкосновенность.

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