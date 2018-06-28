Голосование за изменения в Конституцию в части децентрализации во втором чтении должны состояться после деоккупации Донбасса. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко по случаю Дня Конституции Украины возле памятника Пилипу Орлику в Киеве, передает корреспондент

"Потерю Президентом ряда полномочий предполагает и проект изменений в Конституцию в части децентрализации. Это прививки против федерализации. Но одновременно и увеличение ответственности. К сожалению, конституционные изменения нам пока не пришлось провести, хотя децентрализация считается одной из самых успешных наших реформ, которые уже каждый может почувствовать на себе. Эти изменения в Конституцию проголосованы в первом чтении и ждут второго чтения, связанного с обстоятельствами установления устойчивого мира на Донбассе, отпора российской агрессии - деоккупации Донбасса", - подчеркнул он.

Как сообщал П.Порошенко заявил, что в ближайшее время внесет на рассмотрение Верховной Рады изменения в Конституцию относительно членства в ЕС и НАТО.

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