|Джамала c трехмесячным сыном отправилась на джаз-фестиваль
|28.06.2018 10:17
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Добрий день Львів! «Джазмени» прибули!!! #тримісяцяєміррахману #леополісджазфест #leopolisjazzfest #nofiltersПубликация от Jamala (@jamalajaaa) 27 Июн 2018 в 3:04 PDT
С 27 июня по 1 июля 2018 года во Львове проходит "Леополис Джаз Фест" (Alfa Jazz Fest).Джамала родила сына 27 марта 2018 года. 26 апреля 2017 года она вышла замуж за Бекира Сулейманова, а 9 ноября рассказала о беременности.В 2016 году певица победила на песенном конкурсе "Евровидение 2016", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".
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