В России задержали главу «Мемориала» в Карелии, известного историка, который нашел место расстрела сотни украинцев времен СССР, Юрия Дмитриева.

Об этом сообщила его дочь Екатерина Клодт, пишет . При этом пропагандистские СМИ утверждают, что Дмитриев якобы нарушил подписку о невыезде и собирался уехать в Польшу.

Так, появилась информация, что у него был с собой чемодан с вещами. Однако дочь Дмитриева опровергла эту информацию.

Отметим, что в апреле текущего года Дмитриев был оправдан судом по делу об изготовлении детской порнографии, которое на него завели в декабре 2016 года.

Ему инкриминировали 9 фотографий, обнаруженных в его компьютере, на которых его приемная дочь изображена без одежды. Историк утверждает, что фотографировал болезненную девочку обнаженной для контроля ее развития и отчета перед опекой.

14 июня оправдательный приговор был отменен Верховным судом Карелии. В заседании прокуратура представила результаты нового психологического обследования девочки, о котором Дмитриев и его адвокат не знали и которое было сделано уже после решения суда первой инстанции. Дело отправили на дорасследование.

Как связан с Украиной

Интересно, что во времена СССР Дмитриев проживал на территории Украины — в Чернигове.

В свое время он организовал архивные исследования, касающиеся жертв большевистского террора и поиска упоминаний о местах их захоронений в Карелии.

Также он активно занимался восстановлением прав жертв политических репрессий.

Но самым главным его достижением является то, что он вместе с другими членами экспедиции нашел место массовых расстрелов и захоронений людей — урочище Сандармох в Медвежьегорском районе Карелии, где в октябре — ноябре 1937 года расстреляли 1111 узников Соловецкой тюрьмы особого назначения, в том числе сотни украинцев.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира