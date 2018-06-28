Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 28 июня
прибыла в колонию "Белый медведь", где удерживают украинского
политзаключенного, режиссера Олега Сенцова. Кортеж Москальковой
объехал украинского омбудсмена Людмилу Денисову, которая ждала у
ворот тюрьмы. Видео опубликовало агентство УНИАН в Facebook.
| Кортеж Москальковой объехал Денисову Фото: EPA Сегодня Денисова
прибыла в Лабытнанги. Она сообщила, что находится у ворот колонии,
где удерживают Сенцова.Спикер Москальковой Алексей Зловедов
заявил, что Денисову не планируют пускать к украинскому
политзаключенному, при этом российский омбудсмен должна посетить
режиссера.видео Видео:
УНИАН / Facebook
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