Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 28 июня прибыла в колонию "Белый медведь", где удерживают украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова. Кортеж Москальковой объехал украинского омбудсмена Людмилу Денисову, которая ждала у ворот тюрьмы. Видео опубликовало агентство УНИАН в Facebook. | Кортеж Москальковой объехал Денисову Фото: EPA Сегодня Денисова прибыла в Лабытнанги. Она сообщила, что находится у ворот колонии, где удерживают Сенцова.Спикер Москальковой Алексей Зловедов заявил, что Денисову не планируют пускать к украинскому политзаключенному, при этом российский омбудсмен должна посетить режиссера.видео Видео: УНИАН / Facebook Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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