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Бужинская заявила, что ее преследует фанатка
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28.06.2018 10:32
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Украинская певица Екатерина Бужинская заявила, что фанатка выдавала
себя за приближенных к ней людей, преследовала, а потом обвинила в
угрозах в свой адрес. Бужинская: Фанаты иногда просто переходят
грань разумного, и становятся сталкерами-преследователями Фото:
Екатерина Бужинская / Facebook "У публичности и известности всегда
есть вторая сторона, особенно если публичный человек - актер, и тем
более женщина. Иногда любовь поклонников принимает ужасные формы.
Пытаясь добиться внимания своих кумиров, фанаты иногда просто
переходят грань разумного, и становятся
сталкерами-преследователями", – написала она.Бужинская рассказала,
что ее фанатка сначала требовала постоянного внимания и общения с
ней по телефону и в мессенджерах, затем пыталась вымогать деньги и
подарки у ее друзей и знакомых. Кк пишет певица, не получая
желаемого, фанатка начинала угрожать. Также она пыталась выдать
себя за приближенное к исполнительнице лицо: дальнюю родственницу,
сестру, сотрудницу и пиар-менеджера."Несколько дней назад эта
история приобрела новый виток – девочка придумала, что мой муж и я
угрожаем ей, и теперь ищет в социальных сетях журналистов и даже
сотрудников правоохранительных органов, чтобы организовать свою
защиту от "страшной" Екатерины Бужинской", – заявила
певица.Бужинская отметила, что намерена подать заявление в
правоохранительные органы о мошеннических действиях со стороны
фанатки.
https://www.facebook.com/katyabuzhynskaya/posts/2259507091002851
Екатерина Бужинская родилась 13 августа 1979 года в Норильске (РФ).
В 1998 году она получила Гран-при на "Славянском базаре". В 2015
году Бужинскую удостоили звания Народной артистки Украины.
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