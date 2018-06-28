Украинская певица Екатерина Бужинская заявила, что фанатка выдавала себя за приближенных к ней людей, преследовала, а потом обвинила в угрозах в свой адрес. Бужинская: Фанаты иногда просто переходят грань разумного, и становятся сталкерами-преследователями Фото: Екатерина Бужинская / Facebook "У публичности и известности всегда есть вторая сторона, особенно если публичный человек - актер, и тем более женщина. Иногда любовь поклонников принимает ужасные формы. Пытаясь добиться внимания своих кумиров, фанаты иногда просто переходят грань разумного, и становятся сталкерами-преследователями", – написала она.Бужинская рассказала, что ее фанатка сначала требовала постоянного внимания и общения с ней по телефону и в мессенджерах, затем пыталась вымогать деньги и подарки у ее друзей и знакомых. Кк пишет певица, не получая желаемого, фанатка начинала угрожать. Также она пыталась выдать себя за приближенное к исполнительнице лицо: дальнюю родственницу, сестру, сотрудницу и пиар-менеджера."Несколько дней назад эта история приобрела новый виток – девочка придумала, что мой муж и я угрожаем ей, и теперь ищет в социальных сетях журналистов и даже сотрудников правоохранительных органов, чтобы организовать свою защиту от "страшной" Екатерины Бужинской", – заявила певица.Бужинская отметила, что намерена подать заявление в правоохранительные органы о мошеннических действиях со стороны фанатки. https://www.facebook.com/katyabuzhynskaya/posts/2259507091002851 Екатерина Бужинская родилась 13 августа 1979 года в Норильске (РФ). В 1998 году она получила Гран-при на "Славянском базаре". В 2015 году Бужинскую удостоили звания Народной артистки Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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