|Возвращение Крыма и Донбасса является первоочередной задачей Украины - Президент
|28.06.2018 10:34
|
Первоочередными задачами Украины является возвращение оккупированного Донбасса и Крыма. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю Дня Конституции Украины возле памятника Пилипу Орлику в Киеве, передает корреспондент
"Вопрос восстановления суверенитета, вопрос возвращения Крыма и оккупированного Донбасса стоит первым приоритетом перед государством, так же как и установления мира", - заявил он.
Как сообщал Президент Украины заявил, что голосование за изменения в Конституцию в части децентрализации во втором чтении должно состояться после деоккупации Донбасса.
Поделитесь статьей с друзьями