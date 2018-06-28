Первоочередными задачами Украины является возвращение оккупированного Донбасса и Крыма. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю Дня Конституции Украины возле памятника Пилипу Орлику в Киеве, передает корреспондент

"Вопрос восстановления суверенитета, вопрос возвращения Крыма и оккупированного Донбасса стоит первым приоритетом перед государством, так же как и установления мира", - заявил он.

Как сообщал Президент Украины заявил, что голосование за изменения в Конституцию в части децентрализации во втором чтении должно состояться после деоккупации Донбасса.

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