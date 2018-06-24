Чего уж греха скрывать, многие звезды прославились именно благодаря своим пышным формам.

Возьмем, к примеру, Памелу Андерсон - как только актриса надела красный купальник в "Спасателях Малибу", сразу же стала секс-символом. Некоторым звездам меньше повезло с формами, но, тем не менее, они так же знамениты и любимы публикой, пишет со ссылкой на .

Предлагаем вам топ успешных и знаменитых женщин с грудью отрицательного размера.

1. Кира Найтли

2. Карла Бруни

3. Милла Йовович

4. Алисия Викандер

5. Оливия Уайлд

6. Зои Салдана

7. Сестры Олсен

8. Лили Коллинз

9. Кристен Стюарт

10. Эмма Уотсон

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