Каждый из нас надеется, что после насыщенной, активной трудовой жизни, в конце мы будем получать достойную пенсию. Для этого мы упорно работаем, во многом себя ограничиваем, нередко во вред своему здоровью. И что же мы будем иметь в результате?

решил высчитать, сколько среднестатистический украинец выплачивает за свою трудовую деятельность в Пенсионный фонд, и на какую сумму в результате может претендовать, будучи пенсионером, передает .

Даешь много – получаешь мало

Чтобы быть ближе к реальности, мы решили взять обычного работягу, который отработал 40 лет, начиная с 1978 года, когда ему исполнилось 25. За расчеты мы взяли среднюю зарплату в Украине за период с 1978 по 2017 год.

Итого, мы имеем за свой трудовой стаж, наш работяга выплатил в Пенсионный Фонд (при условии отчисления в 18,15%) примерно 600 тыс. гривен.

Предположим, что за свою жизнь он получал только среднюю заработную плату, исходя из расчетов, пенсия ему будет насчитана в размере примерно 1338 гривен, если он выйдет на нее в 2018 году в возрасте 65 лет. Так как эта сумма ниже минимальной пенсии, а по законодательству пенсия не может быть меньше минимальной, то наш среднестатистический работник будет получать «минималку», которая на данный момент равна 1373 гривнам.

Согласно данным американского Института показателей оценки здоровья средняя продолжительность мужчин в Украине на данный момент составляет 67 лет. В то же время, если верить Государственной службе статистики, то средняя продолжительность жизни в нашей стране составляет в среднем 70,4 года: для мужчин это 65,2, а для женщин 75,5 лет.

Предположим, что наш работяга был не из тех, кого «доконала» жизнь и он умер до выхода на пенсию, а прожил еще два года и умер в 67 лет. За это время он получит 32952 гривен пенсии, остальные же 567048 гривен останутся у государства.

«Эти деньги остаются в Пенсионном Фонде и за счет этих денег затем идут выплаты тем, кто еще живой», - объяснил будущее этих оставшихся накоплений экономический знаток Александр Охрименко.

Естественно, в большинстве своем эти деньги идут тем, у кого завышенные пенсии и кто выходит на нее раньше. Это судьи, народные депутаты, военные и др.

И что мы в результате имеем? Ты как законопослушный гражданин работаешь официально, делаешь отчисления в Пенсионный фонд, платишь военный сбор, все это делаешь с надеждой на то, что на заслуженном отдыхе государство тебя отблагодарит. Но на деле, скорее только, если вы мужчина, то не доживете до своей пенсии, а если такое вдруг случится, и вы доживете до 67-70 лет, то успеете воспользоваться лишь одной восьмой своих накоплений! Вот такая невеселая математика…

Поднимают минимум

И самое грустное в этом то, что государство не собирается что-то кардинально менять. Например, с 1 июля этого года минимальная пенсия будет увеличена уж на 62 гривны и составит 1436 гривен!

«Это повышение коснется небольшого количества людей, например, тех у кого не хватало до этого трудового стажа или они получали социальные пенсии, - рассказала старший научный сотрудник Институту демографии и социсследований Лидия Ткаченко. – У остальных пенсионеров де-факто уже сейчас пенсии повышены и составляют 1436 гривен».

В конце года также ожидается увеличение минимальной пенсии. По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, в 2019 год пенсионеры войдут с пенсией равной почти 1500 гривен.

«Если у нас появится дополнительный ресурс в бюджете Пенсионного фонда, мы попробуем внепланово реализовать определенные пенсионные программы, как мы это сделали в октябре прошлого года», – отметил он.

Но как бы чиновники не били себя в грудь и не презентовали свои успехи, каждому умному человеку понятно, что на такие деньги выжить просто невозможно. Как им, тем, кто находится у власти, понять тех, чья пенсия равна сумме, которую они в день тратят на бензин?!

Для справки, что по данным Пенсионного фонда, подавляющее число украинских пенсионеров получают сегодня суммы от 1,5 до 2 тыс. грн. Таких в стране 33% из числа всех пенсионеров, или 3,8 млн человек. Еще 15% пенсионеров, или 1,7 млн человек, получают меньше: от 1400 до 1500 грн.

В то же время 2,6 млн человек, или 22% пенсионеров, получают от 2000 до 3000 грн, а 1,2 млн – от 3 до 4 тыс. грн пенсий. Тех, чьи пенсии превышают 4 тыс. грн, в Украине только 4,6% (537 тыс.). А пенсионеры, которым начисляется от 5 до 10 тысяч, встречаются еще реже – их суммарно только 6%. И только 1% украинцев получают пенсии свыше 10 тысяч гривен.

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