|Суд отпустил обвиняемого в госизмене житомирского журналиста под домашний арест
|28.06.2018 10:38
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Суд отпустил из-под стражи под домашний арест обвиняемого в государственной измене житомирского журналиста Василия Муравицкого.
Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский, пишет издание Левый Берег.
«Василию Муравицкому мера пресечения заменена на домашний арест!!!», — написал он на своей странице в Facebook.
Напомним, 2 августа 2017 года сотрудники СБУ объявили о подозрении в государственной измене житомирскому журналисту-блогеру, который распространял антиукраинские материалы.
Сотрудники спецслужбы провели у него дома обыск, в ходе которого обнаружили компьютерную технику с доказательствами переписки с российскими кураторами.
3 августа 2017 суд арестовал Муравицкого без права залога.
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