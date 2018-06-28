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Суд отпустил обвиняемого в госизмене житомирского журналиста под домашний арест
28.06.2018 10:38
Суд отпустил обвиняемого в госизмене житомирского журналиста под домашний арест

Суд отпустил из-под стражи под домашний арест обвиняемого в государственной измене житомирского журналиста Василия Муравицкого.

Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский, пишет издание Левый Берег.

«Василию Муравицкому мера пресечения заменена на домашний арест!!!», — написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, 2 августа 2017 года сотрудники СБУ объявили о подозрении в государственной измене житомирскому журналисту-блогеру, который распространял антиукраинские материалы.

Сотрудники спецслужбы провели у него дома обыск, в ходе которого обнаружили компьютерную технику с доказательствами переписки с российскими кураторами.

3 августа 2017 суд арестовал Муравицкого без права залога.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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