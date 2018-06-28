Президент Украины Петр Порошенко готов подать поправку к преамбуле Конституции о намерениях государства относительно членства в Евросоюзе и НАТО в Верховную Раду Украины в течение ближайшего времени. Об этом он сообщил во время торжеств по случаю Дня Конституции, которые транслировал телеканал NEWSONE .

"В ближайшее время мной будет передано в Верховную раду обещанную поправку в преамбулу Конституции, которая закрепит две наши стратегические цели, тесно связанные друг с другом - вступление в Евросоюз и членство в НАТО", - сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что большинство граждан Украины поддерживают ориентацию государства на Европейский союз и Североатлантический альянс.

"Возможность собрать триста голосов за такое важное решение в нынешнем составе Верховной рады, я твердо в этом убежден, есть", - отметил он.

Также глава государства указал, что существует очевидная угроза ревизии европейской и евроатлантической стратегии под влиянием различных внешних и внутренних обстоятельств.

"Происходит она не только от тех СМИ, которые заслужили себе репутацию пятой колонны, но и между политиков становится все больше желающих поставить под сомнение наш четко выверенный европейский курс и нам уже отдельные безответственные политиканы рисуют необходимости возвращения на восток. Чтобы никто и не думал петлять, уверен, что это должно быть прямым текстом зафиксировано в Конституции", - резюмировал Порошенко.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, начиная с четверга, 28 июня, в Украине вступил в силу закон о создании Высшего антикоррупционного суда .

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