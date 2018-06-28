Погода, Новости, загрузка...
Двух мирных жителей получили ранения в Донецкой области в результате обстрела
28.06.2018 10:40
Двух мирных жителей получили ранения в Донецкой области в результате обстрела
Мужчина и женщина в это время находились во дворе собственного дома
Боевики открыли минометный огонь по Железном около 16 часов 27 июня.
Двух мирных жителей получили ранения в Донецкой области в результате обстрела Фото: из открытых источников

В Донецкой области в результате обстрела поселка Железный получили ранения двое местных жителей - мужчина 1951 года женщина 1958 года, сообщает пресс-служба полиции Донбасса.

Раненых отправили в больницу.

В результате обстрела мужчина получил ранение руки, а женщине осколком ранило спину.

В их доме также повреждены забор.

Напомним, за минувшие сутки боевики 32 раза обстреляли позиции Объединенных сил, 4 из которых - из тяжелого вооружения, 3 украинских военных погибли, 3 ранены.

Также, в Минске договорились о режиме прекращения огня на Донбассе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить