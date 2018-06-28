Двух мирных жителей получили ранения в Донецкой области в результате обстрела Мужчина и женщина в это время находились во дворе собственного дома Боевики открыли минометный огонь по Железном около 16 часов 27 июня. Фото: из открытых источников В Донецкой области в результате обстрела поселка Железный получили ранения двое местных жителей - мужчина 1951 года женщина 1958 года, сообщает пресс-служба полиции Донбасса. Раненых отправили в больницу. В результате обстрела мужчина получил ранение руки, а женщине осколком ранило спину. В их доме также повреждены забор. Напомним, за минувшие сутки боевики 32 раза обстреляли позиции Объединенных сил, 4 из которых - из тяжелого вооружения, 3 украинских военных погибли, 3 ранены. Также, в Минске договорились о режиме прекращения огня на Донбассе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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