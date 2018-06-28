Президент Петр Порошенко своей речи по случаю Дня Конституции призвал народных депутатов как можно быстрее отказаться от неприкосновенности.

«Не вижу причин медлить с отменой депутатской неприкосновенности. Пришло время, чтобы окончательно и бесповоротно ликвидировать депутатскую неприкосновенность. Требую результативного голосования в 300 голосов, и это должно произойти в этом году», – заявил президент.

Он также напомнил об отмене неприкосновенности судей, согласно судебной реформе.

«Мы пошли решительными шагами, чтобы более 8 тыс. украинских судей имели защиту закона за свою независимость и беспристрастность в принятии тех или иных судебных решений, но точно снята неприкосновенность в связи с совершением преступлений судей», – подчеркнул Порошенко.

Напомним, 19 июня Конституционный Суд признал конституционным законопроект президента об отмене депутатской неприкосновенности.

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