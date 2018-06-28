Как известно, Конституция Украины – это основной правовой документ, который регламентирует абсолютно все сферы деятельности граждан нашей страны. В Законе закреплены основы суверенитета и целостность территории Украины.

Главный правовой документ имеет юридическую силу высшего уровня. Так, на его основании утверждается первенство прав и свобод каждого украинца, основы формирования и полномочия органов власти государства, разрабатываются все остальные законодательные и иные нормативно-правовые акты.

Кроме того, Конституция Украины определяет основы правовой, политической и экономической системы страны в качестве суверенного государства и способствует укреплению авторитета страны на международной арене, пишет со ссылкой на .

Когда празднуют День Конституции в Украине

Ежегодно 28 июня в Украине отмечают важный праздник – День Конституции. Дата принятия Основного Закона является государственным праздником. Стоит отметить, что в 2018 году украинцы получат сразу четыре выходных дня - 28 июня по 1 июля. Важно знать, что Конституции Украины исполняется 22 года.

История Конституции Украины

Конституция Украины, которую утвердила в 1996 году, является действующей и на сегодняшний день. За все время функционирования в Основной Закон вносили различные изменения и дополнения, отражающие непростой путь становления и развития государства. Конституция - наивысшая точка достижения правовой и политической системы суверенной республики.

Подчеркнем, что формирование Основного Закона страны проходило через множество сложных этапов на протяжении 22 лет. Первый этап исторического развития относится к периоду распада СССР и становлению Украины в качестве самостоятельного и независимого государства и полноправного субъекта международных правовых отношений.

Первый концепт Конституции был разработан в 1991 году, однако из-за нестабильности отношений между Верховной Радой Украины и тогдашнем президентом республики, затянувшегося политического и экономического кризиса в стране правовой документ не утвердили. Тогда действовал так называемый Конституционный договор. Ввиду того, что правовая основа данного документа не в полной мере определяла государственность Украины, была создана рабочая группа по разработке нового проекта Основного Закона страны.

Итак, 28 июня 1996 года после долгого обсуждения членами Верховной Рады была принята действующая Конституция Украины. Тогда народные депутаты дорабатывали проект, не выходя из сессионного зала практически в течение суток. Были обсуждены все поправки, которые в том числе касались прав собственности на территории Украины, государственной символики и государственного украинского языка.

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