Мужчина пострадал в результате взрыва одного из боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области, передает .

Происшествие случилось вчера вечером в с. Березовка Житомирского района около 20:00. Взорвалось в частном домовладении 54-летнего мужчины. Он был госпитализирован с повреждениями и термическими ожогами рук, туловища и ног.

"Во время осмотра хозяйственного помещения, которое не получило значительных разрушений, специалисты-взрывотехники предварительно установили, что взорваться могла часть минометной мины времен Второй мировой войны калибра 120 мм, обломки которого были изъяты. Кроме того, внутри сарая правоохранители обнаружили еще ряд корпусов минометных мин военных лет. Сейчас все боеприпасы и их части изъяты для направления на экспертное исследование", - сообщают в полиции.

Напомним, взрыв произошел в одной из квартир многоэтажного дома в Донецкой области.

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