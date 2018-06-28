|Денисову и журналистов не пускают в колонию, где содержатся Сенцова, - ОБНОВЛЕНО
|28.06.2018 10:48
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По словам Денисовой, на миcци у колонии присутствуют украинские журналисты из "УНИАН", телакалу "1 + 1", "Украина" и "Прямой"Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что она прибыла в колонию "Белый медведь" в российском городе Лабытнанги, где содержат украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова.
Фото: facebook.com/RomanTsymbaliuk
Сейчас ее не пускают в колонию, она сказала, что продолжала стучать в дверь, ей сообщили, что "передали информацию о ее прибытия", и сказали ждать, сообщила в комментарии "Общественном".
Мимо на территорию проехала уполномоченное РФ по правам человека Татьяна Москалькова, однако " даже не остановилась, чтобы переговорить", рассказала омбудсмен.
На вопрос, есть ли какие-то шансы, что украинский омбудсмен посетит все же Сенцова, госпожа Денисова ответила, что "шансы этого приближаются к нулю" .
В то же время сама Москалькова опубликовала в Instagram фотографию с территории колонии.
"Приехала в ВК" Белый медведь "вместе с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолием саком для встречи с Олегом Сенцов ", - говорится в описании к фото.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова »не согласовывала с российской стороной" посещение политзаключенного Олега Сенцова, заявил представитель российской омбудсмена Татьяны Москальковой Алексей Зловедов.
" Действительно, в регионе находится уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины, госпожа Денисова, которая прилетела в регион совершенно самостоятельно, без согласования с уполномоченным по правам человека в РФ и с соответствующими структурами", - заявляет Зловедов.
Совместное посещение Сенцова омбудсменами не планируется, добавил представитель. Сама же Москалькова " собирается встретиться с Олегом Сенцов, посетить больницу", заявил Зловедов.
Украинский журналист Роман Цимбалюк опубликовал фото с Лабытнанги, также отметив, что в колонию не пускают.
Напомним, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова написала письма руководителя администрации президента РФ Антона Вайна и представителя Кремля Дмитрия Пескова с просьбой предоставить допуск к удерживаемых в России украинских политических заключенных.