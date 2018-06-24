|Как безошибочно подобрать драгоценности для жениха?
|24.06.2018 15:50
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Столько разговоров о разнообразии драгоценностей для невесты. Почему же мужской аспект в этой теме умалчивается? Несправедливо, ведь мужчинам чертовски идут драгоценности. Итак, какие драгоценности могут украсить жениха на свадьбе?
Правила дурного вкуса
А если серьезно…
Возможно, кому-то эти идеи и придутся по душе. Тому, кто не боится выглядеть, как чучело, находя в этом особое очарование и шарм экстравагантности. Но мы все же расскажем подробнее о правилах хорошего вкуса. Они помогут тебе создать образ элегантного, изысканного жениха, который отлично впишется в стиль всей свадьбы.
Главные условия
При выборе драгоценностей нужно учитывать все обстоятельства. Это и внешний вид жениха (возраст, рост, обычный для него стиль), и общий стиль свадьбы, и образ невесты. А также следует обратить внимание на время года.
Классика жанра
Самый осторожный, простой и надежный вариант – часы на руке и кольцо на пальце. Да, это классика жанра. И вроде бы очень мужественно, но несколько скучно. Вы не находите? Пойдем дальше, что еще является чисто мужскими драгоценностями.
Запонки – исключительная мужественность
Да, запонки – это именно исключительная мужественность. Хотя бы потому, что это крайне роскошно. Ведь запонки могут позволить себе только обеспеченные люди – они, как правило, выполнены из драгоценных металлов. Например, из серебра, золота или даже платины.
Правила выбора запонок
Запонки, естественно, могут применяться только с особенными рубашками. Это рубашки, которые имеют рукав с двойной манжетой или же манжеты без пуговиц. Также рубашки должны быть светлых цветов.
Цвет металла запонок должен быть в тон цвету металла часов жениха.
Жених надевает на не просто классический свадебный костюм, а смокинг или фрак. Тогда запонки должны гармонировать с сорочкой или пиджаком по цвету.
Зажим для галстука – залог торжественности
Этот аксессуар совсем не обязателен, хотя может выполнять не только декоративную, но и практическую функцию. Да, он несколько старомоден и придает чрезмерной чопорности стилю. Но его старомодная чопорность – такая элегантная, нарядная и торжественная.
Зажим на галстуке может заменить драгоценная булавка. Как правило, такую булавку дополняет утонченная жемчужная головка.