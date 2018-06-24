Столько разговоров о разнообразии драгоценностей для невесты. Почему же мужской аспект в этой теме умалчивается? Несправедливо, ведь мужчинам чертовски идут драгоценности. Итак, какие драгоценности могут украсить жениха на свадьбе?

Правила дурного вкуса

Хочешь выглядеть в высшей степени нелепо – одень все свои украшения сразу. Эффект улучшится, если они буду относиться к разным стилям. Желательно не соединять подбор украшений с аксессуарами невесты. Обыденные увесистые цепочки, сверхкрупные браслеты, массивные кольца на женихе – очень несерьезно. Беспроигрышный прием для жениха – одень драгоценные часы в спортивном стиле. Это в пух и прах разрушит нежно-классический образ невесты. Еще милая стильная шалость – несколько украшений с крупными камнями, которые не сочетаются по цвету.

А если серьезно…

Возможно, кому-то эти идеи и придутся по душе. Тому, кто не боится выглядеть, как чучело, находя в этом особое очарование и шарм экстравагантности. Но мы все же расскажем подробнее о правилах хорошего вкуса. Они помогут тебе создать образ элегантного, изысканного жениха, который отлично впишется в стиль всей свадьбы.

Главные условия

При выборе драгоценностей нужно учитывать все обстоятельства. Это и внешний вид жениха (возраст, рост, обычный для него стиль), и общий стиль свадьбы, и образ невесты. А также следует обратить внимание на время года.

Классика жанра

Самый осторожный, простой и надежный вариант – часы на руке и кольцо на пальце. Да, это классика жанра. И вроде бы очень мужественно, но несколько скучно. Вы не находите? Пойдем дальше, что еще является чисто мужскими драгоценностями.

Запонки – исключительная мужественность

Да, запонки – это именно исключительная мужественность. Хотя бы потому, что это крайне роскошно. Ведь запонки могут позволить себе только обеспеченные люди – они, как правило, выполнены из драгоценных металлов. Например, из серебра, золота или даже платины.

Правила выбора запонок

Запонки, естественно, могут применяться только с особенными рубашками. Это рубашки, которые имеют рукав с двойной манжетой или же манжеты без пуговиц. Также рубашки должны быть светлых цветов.

Цвет металла запонок должен быть в тон цвету металла часов жениха.

Жених надевает на не просто классический свадебный костюм, а смокинг или фрак. Тогда запонки должны гармонировать с сорочкой или пиджаком по цвету.

Зажим для галстука – залог торжественности

Этот аксессуар совсем не обязателен, хотя может выполнять не только декоративную, но и практическую функцию. Да, он несколько старомоден и придает чрезмерной чопорности стилю. Но его старомодная чопорность – такая элегантная, нарядная и торжественная.

Зажим на галстуке может заменить драгоценная булавка. Как правило, такую булавку дополняет утонченная жемчужная головка.

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