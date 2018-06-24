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"Ми більше дурні ніж великі" - Леонід Кравчук.
24.06.2018 14:10
"Ми більше дурні ніж великі" - Леонід Кравчук.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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