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Цимбалюк: Судя по поведению россиян, Денисовой вряд ли удастся попасть к Сенцову
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28.06.2018 10:54
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Прибывшая в Лабытнанги украинский обмудсмен Людмила Денисова
написала прошение о свидании с удерживаемым режиссером Олегом
Сенцовым на имя начальника местной колонии, но никто на это не
отреагировал, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" украинский
журналист, корреспондент УНИАН в РФ Роман Цимбалюк. Цимбалюк:
Сенцова прячут от мира, как самый большой клад Фото: Роман Цимбалюк
/ Facebook "То, что происходит в Лабытнанги, – просто сюр и
нелепость. Денисова и [российский омбудсмен Татьяна] Москалькова
прилетели сюда из Москвы на одном самолете. По прилету, когда
Денисова спустилась с трапа, ее посадили в микроавтобус.
Предполагалось, что туда же сядет Москалькова, и они вместе поедут
к Сенцову. Это выглядело вполне логично, исходя из сделанных ранее
заявлений. Но вышло не так. Денисову отвезли в так называемый
VIP-зал и там ее оставили. А Москалькова скрылась", – подчеркнул
журналист.Он считает, что Денисову не пускают к Сенцову из-за
неудовлетворительного состояния его здоровья."Мы с Денисовой
встретились возле тюрьмы. Охрана внутрь никого не впускает. Наш
обмудсмен написала прошение о свидании с Сенцовым на имя начальника
колонии, но никто на это не отреагировал. Интересно, что кортеж
Москальковой въехал на территорию тюрьмы. Это смешно и больно
одновременно. Ведь они действительно объехали Денисову, которая
стояла на входе. Более того, Москалькова не отвечает на звонки
Денисовой. Судя по поведению россиян, Денисовой вряд ли удастся
попасть к Сенцову. Они прячут его от мира, как самый большой клад.
Похоже, его состояние далеко не самое лучшее", – резюмировал
Цимбалюк.Денисова утром 28 июня сообщила, что прибыла в
Лабытнанги и планирует встретиться с украинским
политзаключенным. Спикер Москальковой Алексей Зловедов
сообщил, что та приехала в Лабытнанги, чтобы посетить Сенцова,
а Денисова прибыла в регион "абсолютно самостоятельно" и ее
совместное посещение заключенного с российским омбудсменом не
планируется.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения
свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его
виновным в создании в Крыму террористического сообщества
и руководстве им, покушении на приобретение взрывных
устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия
и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке
еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года
режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города
Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских
политзаключенных, но себя в список не
включил. ЕСПЧ предложил Сенцову прекратить
голодовку. Украинский режиссер от предложения отказался.9
июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с
президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских
политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих
стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня
Денисова отправилась в Россию. За время пребывания в РФ ей не
удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным. 15
июня омбудсмен пыталась попасть в колонию к Сенцову, но
ее не пустили. Затем, по словам Денисовой, она договорилась с
Москальковой, что они синхронно посетят заключенных 19
июня. Денисова должна была отправиться на встречу к Сенцову, а
Москалькова – к главному редактору "РИА Новости Украина"
Кириллу Вышинскому, но посещение заключенных опять не состоялось.22
июня Москалькова предложила Денисовой вместе посетить
Вышинского, а потом Сенцова.26 июня уполномоченный по правам
человека в РФ прибыла в Украину. Она отправилась в
Лукьяновское СИЗО с намерениями посетить военнослужащего
Максима Одинцова, которого в Украине обвиняют в дезертирстве.
Ей не предоставили свидания.Денисова говорила,
что Москалькову не пустят к российским заключенным в Украине,
пока украинского омбудсмена не допустят к украинским
политзаключенным в России.
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