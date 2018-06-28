Прибывшая в Лабытнанги украинский обмудсмен Людмила Денисова написала прошение о свидании с удерживаемым режиссером Олегом Сенцовым на имя начальника местной колонии, но никто на это не отреагировал, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" украинский журналист, корреспондент УНИАН в РФ Роман Цимбалюк. Цимбалюк: Сенцова прячут от мира, как самый большой клад Фото: Роман Цимбалюк / Facebook "То, что происходит в Лабытнанги, – просто сюр и нелепость. Денисова и [российский омбудсмен Татьяна] Москалькова прилетели сюда из Москвы на одном самолете. По прилету, когда Денисова спустилась с трапа, ее посадили в микроавтобус. Предполагалось, что туда же сядет Москалькова, и они вместе поедут к Сенцову. Это выглядело вполне логично, исходя из сделанных ранее заявлений. Но вышло не так. Денисову отвезли в так называемый VIP-зал и там ее оставили. А Москалькова скрылась", – подчеркнул журналист.Он считает, что Денисову не пускают к Сенцову из-за неудовлетворительного состояния его здоровья."Мы с Денисовой встретились возле тюрьмы. Охрана внутрь никого не впускает. Наш обмудсмен написала прошение о свидании с Сенцовым на имя начальника колонии, но никто на это не отреагировал. Интересно, что кортеж Москальковой въехал на территорию тюрьмы. Это смешно и больно одновременно. Ведь они действительно объехали Денисову, которая стояла на входе. Более того, Москалькова не отвечает на звонки Денисовой. Судя по поведению россиян, Денисовой вряд ли удастся попасть к Сенцову. Они прячут его от мира, как самый большой клад. Похоже, его состояние далеко не самое лучшее", – резюмировал Цимбалюк.Денисова утром 28 июня сообщила, что прибыла в Лабытнанги и планирует встретиться с украинским политзаключенным. Спикер Москальковой Алексей Зловедов сообщил, что та приехала в Лабытнанги, чтобы посетить Сенцова, а Денисова прибыла в регион "абсолютно самостоятельно" и ее совместное посещение заключенного с российским омбудсменом не планируется.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил. ЕСПЧ предложил Сенцову прекратить голодовку. Украинский режиссер от предложения отказался.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня Денисова отправилась в Россию. За время пребывания в РФ ей не удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным. 15 июня омбудсмен пыталась попасть в колонию к Сенцову, но ее не пустили. Затем, по словам Денисовой, она договорилась с Москальковой, что они синхронно посетят заключенных 19 июня. Денисова должна была отправиться на встречу к Сенцову, а Москалькова – к главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, но посещение заключенных опять не состоялось.22 июня Москалькова предложила Денисовой вместе посетить Вышинского, а потом Сенцова.26 июня уполномоченный по правам человека в РФ прибыла в Украину. Она отправилась в Лукьяновское СИЗО с намерениями посетить военнослужащего Максима Одинцова, которого в Украине обвиняют в дезертирстве. Ей не предоставили свидания.Денисова говорила, что Москалькову не пустят к российским заключенным в Украине, пока украинского омбудсмена не допустят к украинским политзаключенным в России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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