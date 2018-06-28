Конституцию Украины нельзя менять в угоду текущей политической конъюнктуре. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю Дня Конституции Украины возле памятника Пилипу Орлику в Киеве, передает корреспондент

"Политическая элита Украины, по моему мнению, довольно неуважительно относится и не очень аккуратно обращается с Конституцией, что и стало одной из причин тех кризисов и испытаний, которые выпали на долю нашего государства. Уверен, что это должно стать очень серьезным уроком для нынешних и будущих политиков. Нельзя политическую систему, форму правления, государственное устройство менять в угоду текущей политической конъюнктуре. Нельзя менять Конституцию под конкретных лиц - это Основной закон Украины", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что коренные изменения в Конституцию "должны вызреть, чтобы не выглядеть скороспелыми и конъюнктурными".

"И еще очень главное - перед нами должна быть открыта дорога на 300 голосов в Раде. Четко придерживаться процедур изменений в Конституцию. Их установил Основной закон, а мы должны четко им следовать", - подчеркнул он.

Как сообщал Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время внесет на рассмотрение Верховной Рады изменения в Конституцию относительно членства в ЕС и НАТО.

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